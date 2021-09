Made in Italy: PQE Group tra le 74 aziende 'Best Managed'

(ANSA) - MILANO, 28 SET - PQE Group è tra le 74 aziende vincitrici della quarta edizione del 'Best Managed Companies' Award, iniziativa promossa da Deloitte Private per premiare le eccellenze italiane d'impresa, nell'ambito dell'iniziativa sostenuta da Elite (il programma di Borsa Italiana per lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale), da Confindustria e Altis Università Cattolica. La cerimonia di premiazione è avvenuta nella serata del 27 settembre a Palazzo Mezzanotte a Milano.

A conclusione di un processo di valutazione delle schede di autovalutazione predisposte dai partecipanti e vagliate dagli esperti di Deloitte, le aziende vincitrici sono state individuate da una giuria di esperti del mondo istituzionale e accademico sulla base di sei criteri: strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. PQE Group è una società di consulenza nel settore farmaceutico e biomedicale con sede principale a Reggello (FI) e 26 uffici nel mondo.

"Siamo onorati di aver ricevuto questo premio - commenta Gilda D'Incerti, amministratore delegato e fondatrice di PQE Group - Nonostante i tempi difficili della pandemia, abbiamo aperto una nuova filiale in Francia a Lione, assunto fino ad oggi 350 nuovi dipendenti e siglato una dozzina di accordi di partnership in tutto il mondo, che porteranno sicuramente frutti a breve termine per lo sviluppo di PQE Group a livello globale". Anche questa edizione, come quella del 2020, rilevano Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC, "si è svolta in un contesto di pandemia. Tutte le aziende premiate hanno dimostrato una forte capacità di adattamento al contesto e reazione alla crisi pandemica ed economica, cioè resilienza. Una qualità indispensabile per puntare sull'obiettivo della crescita a lungo termine". (ANSA).