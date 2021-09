Scala: nuovo allestimento del Barbiere, 'è la gioia di vivere'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Hanno aspettato per far debuttare il nuovo allestimento del Barbiere di Siviglia alla Scala che si potesse avere il pubblico in sala, anche se dimezzato. E il pubblico ha premiato l'attesa con biglietti soldout per l'anteprima giovani di questa sera, per la prima del 30 settembre e praticamente esauriti anche per tutte le altre cinque repliche. "Era previsto in primavera, ma siccome non potevamo avere gli spettatori l'abbiamo spostato - ha spiegato il sovrintendente Dominque Meyer -. Lo spettacolo è bellissimo e spero che avrete lo stesso piacere nel vederlo che abbiamo avuto noi a prepararlo".

D'altronde l'obiettivo di questo Barbiere è impegnativo ma lodevole, soprattutto in tempo di Covid: contagiare con la gioia di vivere. "Abbiamo puntato su un fatto fondamentale: la gioia contagiosa dell'opera buffa rossiniana, una gioia di vivere che deve dare un contagio collettivo", ha spiegato il direttore musicale Riccardo Chailly che per questa prima produzione di Meyer sovrintendente ha voluto essere sul podio.

E' dal 1999 che la Scala non mette in scena un nuovo allestimento del Barbiere, anche allora direttore era Chailly ma il regista era Alfredo Arias. Questa volta lo spettacolo è stato affidato a Leo Muscato, al debutto scaligero. E lui ha riguardato il testo originale di Beaumarchais, in cui Figaro diventa barbiere dopo l'insuccesso di una sua opera. E così ha deciso di ambientare il lavoro di Rossini proprio in un teatro con Figaro (Mattia Olivieri) come tutto fare, Bartolo (Marco Filippo Romano) come impresario e come vedette Rosina (Svetlina Stoyanova, catapultata nella parte solo alcuni giorni fa dopo la rinuncia di Cecilia Molinari), mentre Berta (Lavinia Bini) non è una vecchia serva ma la coreografa.

"Tutto torna perfettamente" anche grazie a "una compagnia di cantanti attori tutti molto bravi" ha assicurato. (ANSA).