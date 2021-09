Milano: Bernardo, Sala fatica a sinistra e chiede voti destra

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Credo che Sala abbia qualche problema a sinistra se deve chiedere i voti a destra. Il sindaco uscente abbia più rispetto per il nostro elettorato". Così il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, ha commentato l'appello al voto disgiunto agli elettori della sua parte politica da parte del sindaco Giuseppe Sala.

"Come sempre il sindaco Sala ha dimenticato una cosa: il centrodestra è unito, solido. - ha aggiunto a margine dell'incontro 'Milano piazza finanziaria' a cui ha partecipato anche il candidato della sua lista civica Franco De Angelis - E' due mesi e mezzo che sono nei quartieri, ho consumato le scarpe e fatto migliaia di chilometri. Ho incontrato le donne e gli uomini dei quartieri che non hanno mai visto Sala". (ANSA).