La rappresentante di lista live al Wired Next Fest

(ANSA) - MILANO, 27 SET - La Rappresentante di Lista sarà protagonista di uno speciale concerto in streaming dal Teatro Gerolamo di Milano a sostegno di Fondazione AIRC, che il 30 settembre aprirà l'ultima tappa del Wired Next Fest, come annunciato oggi dal direttore della testata del gruppo Condé Nast, Federico Ferrazza.

Il tema dell'ultima edizione del festival erano i nuovi equilibri dopo il covid: se ne è cominciato a parlare ad aprile, con un appuntamento al mese, si finisce ora, il primo e 2 ottobre, con una due giorni dedicata alla sostenibilità ambientale, visto che "a inizio novembre si terrà a Glasgow - ha ricordato Ferrazza - il Cop 26, il summit delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che vede il ritorno degli Usa dopo l'era Trump".

Per prepararsi all'appuntamento anche i ragazzi di Fridays for future parteciperanno al live della Rappresentante di Lista, cui contribuiranno via video Elisa, Myss Keta, Maura Gancitano e Andrea Colamedici mentre Marta Cuscunà interpreterà alcuni monologhi tratti dalle sue opere. L'appuntamento in streaming è il primo a pagamento del festival e andrà a sostenere Airc, anche perché "la ricerca scientifica in questi ultimi tempi si è giustamente dedicata al covid, ma - è il pensiero di Ferrazza - non dobbiamo dimenticare il resto". Al concerto, pochissimi posti, tutti dedicati alle ricercatrici che si occupano della lotta al cancro al seno e alle donne in chemioterapia. (ANSA).