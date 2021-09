Ha un compro-oro ma abusivo, gdf sequestra negozio e gioielli

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Aveva un Compro-oro ma abusivo, senza iscrizione al Registro Oam, l'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi. Per questo la Guardia di Finanza di Monza ha denunciato un trentaseienne per esercizio abusivo dell'attività.

Le fiamme gialle hanno anche sequestrato il 'negozio' e la merce, ovvero 28 chili di oggetti e gioielli in oro e argento, n. 100 anelli con diamanti e pietre preziose, articoli di gioielleria (bracciali, ciondoli, orecchini) per un valore di 205.000 euro e denaro contante e disponibilità giacenti sui depositi bancari per oltre 100mila euro. (ANSA).