Con '+ vicini' fai spesa e voti i progetti locali da sostenere

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Fai la spesa e intanto decidi che contributo dare ai progetti solidali del tuo territorio: si può sintetizzare così 'Più vicini' la nuova iniziativa di Coop Alleanza 3.0.

Dal 27 settembre, fino al 31 ottobre negli ipercoop e nei supermercati di Coop Alleanza 3.0 chi fa la spesa riceverà dei gettoni con un puntatore rosso (uno ogni 15 euro di acquisti) con i quali decidere quale fra tre progetti locali sostenere, Basta infatti inserirli nell'urna dedicata a uno dei tre nello spazio dedicato all'iniziativa in tutti i punti vendita.

Coop sosterrà i progetti con importi proporzionali alle preferenze di chi ha votato. Inoltre i soli soci potranno votare anche online al sito all.coop/piuvicini. Oltre al gettone fisico, riceveranno infatti anche l'accredito automatico sulla Carta socio di un gettone virtuale, utilizzabile per sostenere progetti anche di diversi territori: complessivamente sono circa 500 le iniziative proposte e sostenute dalla Cooperativa.

"Più vicini - ha spiegato il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello - è la manifestazione tangibile di come la Cooperativa sia parte integrante dei territori e agisca in armonia e di raccordo con essi".

E' 'Per tutti per te Coop'" il programma di Coop Alleanza 3.0 con cui l'1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop permette ai soci di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito di intervento. 'Più vicini' è legata alla linea Base del prodotto a marchio Coop. (ANSA).