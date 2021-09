Caccia: a Milano manifestazione e corteo contro lo stop

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Sono partiti in corteo verso Palazzo Lombardia i cacciatori che oggi hanno partecipato al presidio di protesta contro lo stop all'attività venatoria deciso, dopo il ricorso della Lac, dal Tar della Lombardia almeno fino al 7 ottobre, quando è fissata l'udienza per la decisione di merito.

'Tutti animalisti ma di natura non sapete niente' , 'La caccia non ci tocca' sono alcuni dei cartelli che hanno portato in piazza indossando i giubbini catarifrangenti. La loro protesta è "contro la Regione per le promesse non mantenute" hanno spiegato. (ANSA).