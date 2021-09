Droga: cocaina dal Perù, quattro arresti nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Gli agenti del Commissariato Comasina di Milano hanno arrestato quattro peruviani per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti notata un'auto con quattro persone a bordo in viale Monza, l'hanno seguita sino a un hotel a Sesto San Giovanni. Uno dei quattro è stato trovato nel bagno di una camera mentre stava espellendo 20 ovuli di cocaina. Altri due avevano a disposizione una stanza in un altro hotel di Sesto dove i poliziotti hanno sequestrato 120 ovuli di cocaina dal peso di oltre un chilo.

Uno degli arrestati è regolare in Italia mentre i tre connazionali erano arrivati a inizio settimana dal Perù con scalo a Madrid.

I poliziotti del Commissariato Comasina proseguono le indagini per verificare l'appartenenza dei quattro a un'organizzazione dedita al traffico internazionale di droga.

(ANSA).