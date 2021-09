Teatro: Nazionale di Milano invita il ministro Franceschini

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Un invito al ministro della Cultura Dario Franceschini per la 'prima' di 'Pretty Woman', musical ispirato al famoso film, che aprirà la stagione teatrale milanese al 'Nazionale' martedì 28 settembre. Lo ha inviato Matteo Forte con l'auspicio "che il ministro possa essere a Milano per annunciare l'aumento della capienza al 100% per il settore dello spettacolo".

"C'è grande voglia di tornare in platea - ha detto Matteo Forte, che è anche direttore del teatro Lirico e patron di 'heArt' la nuova piattaforma social dedicata a ogni forma d'arte - come dimostra la preventiva di 'Pretty Woman' che ha già fatto registrare la vendita di oltre 20.000 biglietti". (ANSA).