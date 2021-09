Ports 1961, l'estate è corta e affilata

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Corto, affilato e forte sono le parole d'ordine della collezione Ports 1961 in passerella oggi a Milano. Il direttore creativo Karl Templer è partito da forme precise e abbreviate e stampe grafiche di graffiti per creare una serie di tailleur pantalone rimpiccioliti, cappotti corti, abiti drappeggiati o a trapezio e gonne a pieghe.

La nuova T shirt è immaginata come un abito in pizzo, da portare con stivali massicci o sneakers alte e gioielli in metallo dal sapore punk. (ANSA).