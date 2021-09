Polo: Europei donne, la finale è Italia-Inghilterra

(ANSA) - POGLIANO MILANESE, 25 SET - Inghilterra e Italia hanno guadagnato la finale della terza edizione degli Europei Ladies di Polo, in corso al Club La Mimosa di Pogliano Milanese.

Oggi nella terza e ultima giornata della fase dei due gironi, nelle due sfide decisive ai fini della qualificazione alla sfida per il titolo le azzurre hanno battuto l'Irlanda per 5-4, al golden gol, di Camila Rossi, dopo 2'36" del chukker supplementare (i tempi regolamentari si erano chiusi sul 4-4), mentre le inglesi si sono imposte sulla Germania per 4-2.

La finale si giocherà domani mattina alle 9, quindi in anticipo rispetto al programma originale a causa delle previsioni meteo che annunciano pioggia. Nelle due precedenti edizioni degli Europei di polo femminile hanno vinto l'Italia (nel 2018 a Chantilly) e la Germania (nel 2019 in Toscana, a Villa a Sesta).

(ANSA).