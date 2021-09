Moncler MondoGenius, viaggio live e digitale con Alicia Keys

(ANSA) - MILANO, 25 SET - E' un viaggio in un mondo allargato quello di Moncler Genius che per la prima volta, dopo lo stop l'anno scorso per il covid, si trasforma in MondoGenius. E' un'esperienza digitale immersiva realizzata in diretta da Milano dove Alicia Keys, cantante 15 volte vincitrice del Grammy Award, in collegamento con Victoria Song a Shanghai, guida i partecipanti in presenza e i tanti collegati su un sito dedicato e su oltre 30 piattaforme - tra social media, e-tailer, siti web e canali media - alla scoperta visiva e sonora di 11 collezioni di altrettanti stilisti, presentate con una contaminazione di generi: dall'arte al cinema, con un cortometraggio di Luca Guadagnino, alla musica. Alicia Key fa da guida fisica e narrante di un viaggio che vuol essere al tempo stesso destinazione e intona alcuni versi sul tema della memoria.

"Abbiamo unito il mondo live e digitale in una esperienza immersiva", spiega il numero uno di Moncler Remo Ruffini al termine dell'evento. "Facciamo vivere un 'esperienza, tutto ruota intorno a quel che rimane", aggiunge a proposito della memoria. MondoGenius "È un'evoluzione non dettata dal covid ma un evento fisico fatto in 5 città".

Realizzati negli ultimi mesi oltre che a Milano e a Shanghai anche a New York, Seul e Tokyo oggi i video delle collezioni sono stati mostrati al pubblico di MondoGenius. "Se vuoi comunicare con i consumatori non puoi che essere digitale.

Dobbiamo far condividere le stesse esperienze", ha concluso Ruffini. (ANSA).