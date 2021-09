Moda: Philosophy, gioia e libertà come negli anni '90

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Ho ripensato al sentimento di gioia e libertà che provavo negli anni 90, periodo di crescita ed esplorazione sul mondo e su me stesso. La positività e la gioia che ricordo in modo nitido sono la chiave di questa collezione": così Lorenzo Serafini presenta la proposta Philosophy per la prossima estate, all'insegna di una ritrovata spensieratezza.

L'ispirazione sono le immagini scattate da Steven Meisel e Mark Borthwick per le campagne pubblicitarie Philosophy negli anni 90, allora sotto la direzione creativa di Alberta Ferretti.

Oggi quella voglia di libertà è tradotta in sottovesti rosso lacca, pantaloni plissé dal fondo svasato, micro-top romantici e abiti neri grafici che sul finale lasciano il posto a lunghi vestiti di pizzo bianco. Ai piedi plateau altissimi in pelle lucida, in mano shopping bag con lo slogan "thanks for shopping with us". (ANSA).