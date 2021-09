Moda: la camicia è protagonista da shi.RT

(ANSA) - MILANO, 25 SET - E' la camicia la grande protagonista della collezione shi.RT, disegnata da Roberto Rimondi e Tommaso Aquilano, per la prossima estate.

Portata come T-shirt o come cintura, come struttura e ornamento, la camicia è reinterpretata reinterpretano con il cotone, in versione slim e over, e abbinata a gonne longuette, mini e a ruota, o a pantaloni jogging fluidi. Le spalle sono importanti; i volumi femminili e, sensuali, anche neo-romantici come nei fiocchi tridimensionali. I colori materici, vividi, sono in simbiosi con il bianco ottico. Un quadro che si illumina di ricami in paillettes che delineano i contrasti cromatici.

