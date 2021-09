Inzaghi: 'Rimane l'amaro in bocca per il risultato'

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Partita molto emozionante, la gente si sarà divertita, ma rimane l'amaro in bocca. Avremmo meritato qualcosa in più, per occasioni, senza rigore, senza togliere nulla a loro perché hanno fatto la partita ottima come l'Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il pareggio con l'Atalanta.

"Ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato ma nei primi venti minuti del primo tempo e nel secondo tempo si è visto un'ottima Inter contro una squadra forte - ha proseguito -.

Dimarco? È stata mia la decisione di fargli tirare il rigore. Mi sembrava più fresco di Perisic. Mi spiace perché sta facendo un grandissimo inizio di stagione e si meritava la vittoria a San Siro sotto la sua curva. Sono contento perché ho visto una bella partita contro una squadra che ce l'ha messa tutta. Continuiamo così in questo inizio di campionato". (ANSA).