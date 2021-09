Cadono con auto nel Naviglio, agenti si tuffano e li salvano

(ANSA) - PAVIA, 25 SET - Sono finiti con la loro auto nel Naviglio Pavese, alla periferia di Pavia davanti allo stadio "Fortunati". Un 31enne e la ragazza di 22 anni che viaggiava con lui sono stati salvati grazie al provvidenziale intervento di due agenti della squadra volante della Questura, che si sono tuffati in acqua. E' successo questa notte, poco dopo le 4.

La vettura è precipitata nel Naviglio dopo aver sfondato il guard rail, per cause ancora da accertare. L'auto era quasi completamente sommersa dall'acqua e i due giovani, in preda al panico, non riuscivano ad uscire dall'abitacolo: fortunatamente il tempestivo intervento dei poliziotti li ha tratti in salvo. I due ragazzi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Policlinico San Matteo: per entrambi, a parte il comprensibile spavento, solo lievi contusioni giudicate guaribili in 3 giorni. (ANSA).