Atletica: Jacobs inaugura stadio nella 'sua' Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 25 SET - Il campione olimpico Marcell Jacobs ha inaugurato questa mattina il nuovo impianto di atletica leggera di Sanpolino a Brescia. È la prima volta che l'atleta torna nella sua città d'origine dopo i Giochi di Tokyo, dove ha vinto i 100 metri e la staffetta 4x100.

Per lui un bagno di folla, tra selfie e richieste di autografi, in uno stadio gremito in occasione del suo arrivo e dei campionati italiani societari per Allievi. Jacobs si è detto "felice di essere a Brescia e di questo nuovo impianto sportivo: quando abitavo qui avevo spesso problemi ad allenarmi e ho dovuto trasferirmi. Ai genitori voglio dire di spronare i figli a credere in qualcosa, ai ragazzi di praticare sport perché ci saranno delusioni ma arrivare in vetta è impagabile".

Alle 18 il due volte oro olimpico sarà a Desenzano del Garda, il paese sul lago dove è cresciuto, per celebrare con i concittadini le sue recenti imprese. Lo stadio Tre Stelle, dove Jacobs ha mosso i suoi primi passi sulla pista d'atletica, è tutto esaurito da giorni, pronto finalmente per l'abbraccio della sua gente. (ANSA).