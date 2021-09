Sei denunciati per lesioni in località termale nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 24 SET - Sei giovani, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, tutti residenti a Voghera (Pavia), sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni aggravate in seguito a fatti avvenuti a Salice Terme, una località termale del comune di Godiasco (Pavia) in Oltrepò Pavese.

Secondo gli accertamenti condotti dai militari, i sei avrebbero compiuto tre aggressioni nei pressi di un locale pubblico della località termale oltrepadana: le vittime hanno riportato lesioni, dovendo ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale di Voghera (Pavia). Sono in corso ulteriori indagini per valutare la partecipazione degli stessi giovani ad altri episodi di violenza. Nei confronti dei sei, in attesa di ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria, verranno emesse misure di prevenzione per impedire loro di tornare a Salice Terme. (ANSA).