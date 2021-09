Moda: Vien, dalla sartoria da sposa gli abiti per oggi

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Sono costruiti a partire dalla tradizionale sartoria di abiti di sposa di Putignano, la città pugliese dove è nato il designer Vincenzo Palazzo, gli abiti della collezione Vìen per la prossima primavera estate, presentati in video durante la Milano Fashion Week.

Palazzo ha recuperato tecniche di lavorazione e dettagli che ha poi frammentato e ricostruito in abiti femminili e funzionali. Tra le proposte, la gonna midi o lunga ispirata alla colonna dorica che si apre con tecniche di plissettature su tulle di seta, il pantalone che si allarga e diventa una gonna-pantalone, gli abiti costruiti attraverso sovrapposizioni di pannelli a contrasto.

Un progetto a tutto tondo che passa anche per il video girato a Putignano e ideato da Vincenzo Palazzo, che ha anche firmato la colonna sonora frazionando e ricostruendo "Lascia che io pianga" di Haendel. (ANSA).