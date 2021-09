Milan, Pioli: "Contro lo Spezia l'anno scorso è mancato tutto"

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "L'anno scorso è mancato tutto.

Quest'anno dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo avere le idee chiare e giocare con i ritmi giusti". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro lo Spezia, tornando alla partita della passata stagione, forse la peggiore disputata dalla squadra rossonera sconfitta per 2-0. E una delle variabili del match di domani è la dimensione del campo: "Non so le misure, ma quando giochi ti accorgi che il campo di La Spezia è un po' più piccolo. Sarà una gara di grande intensità, dovremo occupare bene gli spazi. Dovremo essere lucidi e veloci".

(ANSA).