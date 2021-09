Lombardia: stanziati ulteriori 9 mln di euro per Dote Scuola

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Si chiude la vicenda legata alle tante famiglie lombarde che, pur avendo diritto al contributo Dote Scuola, non avevano potuto utilizzarlo a causa della mancanza dei fondi a disposizione. Una vicenda portata in Consiglio Regionale dalle opposizioni, ma che aveva immediatamente ricevuto le necessarie rassicurazioni dall'assessore regionale all'Istruzione, Fabrizio Sala. Regione Lombardia ha, infatti, destinato alla misura 9.160.000 euro aggiuntivi, a copertura di tutte le domande ammesse.

"È stato un grande sforzo compiuto dall'intera Giunta regionale - ha detto Fabrizio Sala, assessore regionale all'Istruzione -, per il quale ringrazio il governatore della Lombardia e l'assessore al Bilancio che hanno saputo offrire risposte concrete a tutte le richieste".

A partire da ieri le famiglie hanno ricevuto il Codice Dote Scuola all'indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione delle domande e il contributo per studente accreditato sulla Tessera sanitaria del richiedente, utilizzabile dal 23 settembre 2021 presso la rete dei punti vendita convenzionati. In alternativa, per coloro che hanno già acquistato i libri di testo, è stata prevista la possibilità di richiederne il rimborso fino ad un massimo di 200 euro per studente beneficiario, dietro presentazione di scontrino o ricevuta fiscale, secondo le modalità che verranno indicate a ciascuna famiglia in fase di erogazione del contributo. In caso di richiesta di rimborso, non bisogna utilizzare il contributo erogato sulla tessera sanitaria. Per l'acquisto di tutti i materiali scolastici la Dote può essere utilizzata entro il 31 gennaio 2022. (ANSA).