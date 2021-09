Clima: a Milano in piazza oltre 2.000 persone, 'basta promesse'

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Oltre 2mila persone sono scese in piazza a Milano per l'evento Fridays for future, uno degli appuntamenti di protesta contro i cambiamenti climatici nato dall'iniziativa di Greta Thunberg.

Giovani e studenti di diversi classi e ordine oltre a militanti di centri sociali hanno iniziato la manifestazione attorno alle 9:30 dividendosi in due gruppi partiti da piazza Cairoli e porta Venezia. I due blocchi hanno attraversato parte della città per poi confluire in un unico corteo diretto alla Biblioteca degli Alberi dove è prevista la conclusione verso le ore 13.

Molti gli slogan e i cartelli contro il governo per chiedere "basta promesse", in particolare nei confronti del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, da parte degli studenti di Milano, città che la settimana prossima ospiterà due importanti appuntamenti come la YouthForClimate e la Pre-Cop 26.

