Chiuso dalla scoperta del paziente 1, riapre teatro di Lodi

(ANSA) - LODI, 24 SET - Dopo la chiusura per pandemia che durava dal 21 febbraio 2020, giorno in cui fu individuato a Codogno il paziente 1 malato di coronavirus, riapre il Teatro alle Vigne di Lodi. Stamattina è stata presentata la stagione 2021-22, divisa in diverse sezioni, denominate Prosa, Ridi a Lodi, Musica, Famiglie a Teatro.

Per la prosa, arriveranno a Lodi anche Nancy Brilli, Chiara Noschese e Claudio Bisio. 'Ridi a Lodi', invece, si svolgerà in primavera e sarà aperta da Filippo Caccamo. E per la sezione 'Musica', in collaborazione con gli Amici della Musica 'A.

Schmid', aprirà la stagione la voce di Raffaele Pe. Commossa la sindaca di Lodi, Sara Casanova, nel dare notizia della riapertura. (ANSA).