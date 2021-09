Uccide madre con coltellata: preso alla periferia di Cremona

(ANSA) - MILANO, 23 SET - E' stato trovato in serata mentre vagava solo alla periferia della città, Younes El Yassire, il 35enne che questa mattina, con una coltellata al collo, ha ucciso la madre Fatna Moukhrif, 54 anni, originaria del Marocco ma da tempo residente a Cremona. A fermarlo sono stati gli agenti della polizia: si era cambiato gli abiti e, stando a quanto si apprende, si sarebbe lasciato prendere senza dire una parola.

Ora si trova in stato di fermo in questura, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (ANSA).