Torna la Festa del Torrone, dal 13 al 21 novembre a Cremona

(ANSA) - CREMONA, 23 SET - La Festa del Torrone, tradizionale appuntamento tra le vie del centro di Cremona, torna nella sua versione integrale di 9 giorni dal 13 al 21 novembre con un palinsesto di appuntamenti, showcooking, degustazioni e maxi costruzioni di torrone. "Unire le eccellenze enogastronomiche della nostra Lombardia alla valorizzazione di luoghi e città d'arte significa compiere un'operazione di marketing territoriale straordinaria - ha spiegato durante la presentazione dell'evento l'assessore regionale Lara Magoni -. Ecco perché eventi internazionali come la 'Festa del Torrone' sono di fondamentale importanza per l'attrattività e il rilancio del turismo".

Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona ha sottolineato che quest'anno la Festa torna "nel format consueto, anticipando di una settimana il suo svolgimento e facendolo coincidere con l'inizio delle celebrazioni del Santo Patrono della città, Sant'Omobono".

"Dulcis in fundo" è il filo rosso che accomuna i vari momenti dell'edizione 2021 - ha spiegato Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi - che per dieci giorni saprà valorizzare le ricchezze di Cremona. Tanti produttori di torrone da tutta Italia per questa edizione, dal beneventano e dall'Irpinia, dal Veneto e dal Piemonte, dove il torrone si arricchisce delle nocciole".

Non mancheranno le sfide tra chef: in uno show cooking "in rosa" quattro chef donna in rappresentanza delle province del circuito East Lombardy - Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova - si sfideranno nell'elaborazione di un menù completo in cui dovranno usare esclusivamente prodotti tipici del proprio territorio.



Un esperimento di quest'anno sarà il fuori torrone con un parterre di scrittori, artisti ed esponenti del mondo culturale. Vi saranno maxi sculture di Torrone realizzate da Mirco Della Vecchia, premiazioni, disfide, showcooking, oltre al grande ritorno del treno a vapore che partirà da Milano con destinazione Cremona con un convoglio di carrozze degli anni Trenta con assaggi di torrone nel tragitto. (ANSA).