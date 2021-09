Moda, la sexy ragazza di Blumarine tra spacchi e colori neon

(ANSA) - MILANO, 23 SET - E' una ragazza decisamente sexy, che adora farsi notare con colori neon e mettere in mostra il corpo con spacchi e trasparenze, quella portata in passerella a Milano da Blumarine.

Il direttore creativo Nicola Brognano guarda alla scena pop femminile degli anni 2000 e immagina una ragazza di Los Angeles che va in spiaggia in abito da sera a motivi patchwork di denim, con spacco vertiginoso, bandana e occhiali da sole. Così i bikini ridottissimi e ricamati si indossano non solo al mare ma anche per i party, con il golfino cortissimo bordato da una corolla di rose o con il collo in visone rigenerato. Anche i cargo pants a vita bassa diventano da sera, provocanti in chiffon fluo e portati con un cache-coeur annodato sotto il seno. E poi hot pants minimi, pantaloni aderentissimi in pelle aerografata, abitini minimi ricamati su cui spiccano il volo le farfalle simbolo della collezione. (ANSA).