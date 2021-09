Moda, Anteprima guarda al Giappone

(ANSA) - MILANO, 23 SET - E' ispirata al Giappone, la sua terra, la collezione Anteprima di Izumi Ogino, in passerella oggi a Milano.

Una collezione basata sul principio di armonia giapponese che mescola casual, business e party dress attraverso tessuti trasparenti e setosi per il giorno e capi a strati ideali sia per la sera sia per gli incontri di lavoro. I colori sono ispirati a quelli delle stagioni viste dal Giappone, le lavorazioni sono intrecciate e a maglia, firma del brand. Focus sulla sostenibilità con il riutilizzo di materiale pre-consumato, biodegradabile o eco. (ANSA).