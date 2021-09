Ministro Garavaglia incontra Cremonafiere e il territorio

(ANSA) - MILANO, 23 SET - La ripartenza del settore fieristico nella logica di sistema e l'importanza del comparto per l'apparato economico strategico nazionale sono stati i temi al centro dell'incontro online avvenuto mercoledì 22 settembre tra il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, Roberto Biloni e Massimo De Bellis, rispettivamente presidente e direttore generale di CremonaFiere, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Cremona Gian Domenico Auricchio e il vice presidente della provincia di Cremona Giovanni Gagliardi.

"Sarò presente all'edizione 2021 delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona in programma il prossimo novembre - ha assicurato il ministro - riconoscendo il ruolo fondamentale delle manifestazioni di questa portata nel panorama nazionale e internazionale. Ritengo che la valorizzazione di filiera sia fondamentale, e mi complimento con Cremona e CremonaFiere per avere sempre dato continuità all'evento interpretando il ruolo di punto di riferimento per il settore, per gli attori coinvolti e per l'importante indotto".

Le istituzioni hanno lavorato al fianco di università e centri di ricerca per portare sempre più valore aggiunto nei settori di riferimento, agro-zootecnico e musicale. La fiera ha studiato e sta realizzando format fieristici innovativi e un piano di sviluppo che non riguarda solo il quartiere fieristico, ma il territorio e tutte le sue eccellenze.

Gli esponenti del territorio e la fiera di Cremona hanno rappresentato al Ministro le strategie condivise, che si concretizzano in azioni sinergiche per alimentare l'alta specializzazione e l'internazionalizzazione delle attività in fiera, ma anche nel territorio.

Il ministro Garavaglia ha confermato l'importanza di un approccio condiviso nei territori, ma anche con le istituzioni, ribadendo dunque di essere al fianco della fiera per questa importante ripresa, e anche per questo sarà presente in occasione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona in programma dal 26 al 28 novembre. (ANSA).