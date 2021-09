Lavoro: indagine, per l'82% sarà un mix fra ufficio e smart

(ANSA) - MILANO, 23 SET - L'82% degli italiani pensa che in futuro lo smart working non sarà cancellato ma ci sarà una situazione ibrida con alternanza di lavoro da casa e in sede e il 59% è contento del lavoro agile, percentuale che sale al 65% per chi fa smart working tre o più giorni la settimana. E' questa l'opinione degli italiani che emerge dall'indagine "Il vissuto dello smart working 'forzato' in Italia e il ruolo della pausa caffè', realizzato da NielsenIQ per Nespresso.

E proprio la pausa caffè appare come 'l'anello di congiunzione' fra il lavoro agile e quello in ufficio. E' infatti una abitudine a cui il 75% non rinuncia mai.

Secondo gli italiani, il lavoro agile ha alcuni lati positivi, come il risparmio di denaro e tempo negli spostamenti e la possibilità di utilizzare un abbigliamento comodo, anche se pesano la solitudine e la necessità di essere sempre connessi. Del rientro in ufficio quello che desiderano di più sono il confronto con i colleghi (39%), i momenti di svago (28%) e proprio la pausa caffè (25%) che è un momento essenziale. Anzi, per il 77% è un momento di relax , o un'opportunità per consolidare relazioni (73%) , stimolare la creatività (61%) e anche un'occasione per liberare la creatività nel confronto con i colleghi (53%).

Ed è per l'ufficio che Nespresso ha lanciato Nespresso Momento Coffee & Milk, nuova macchina professional che ha un catalogo di 12 ricette di latte e 4 lunghezze di tazze di caffè nero tra cui scegliere, per accontentare persone dai gusti diversi. Inoltre permette di utilizzare latte fresco per realizzare ricette a base di caffè e latte e, grazie al refrigeratore da tre litri che consente di mantenerlo sempre fresco e pronto all'uso. "Crediamo nel ruolo fondamentale che la pausa caffè riveste nel mondo degli uffici e del lavoro, per creare occasioni di condivisione e di benessere, una consapevolezza che ci ha spinto, due anni fa, a lanciare l'ecosistema Nespresso Momento. Oggi - ha sottolineato Stefano Goglio, Direttore Generale di Nespresso Italiana - abbiamo voluto migliorarlo ancora, prendendo spunto dai risultati dell'indagine condotta per noi da NielsenIQ e includendo una nuova macchina". (ANSA).