Vivetta sfila sul ghiaccio

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Sfila sul ghiaccio, indossata da pattinatrici, la collezione Vivetta per la prossima estate, ispirata alla moda Space-Age degli anni '60.

Per le Barbarella di oggi, tute sexy e aderenti in colori metallici e acidi; stivali alti in lucida vernice bianca o in vivaci toni pop; tubini aderenti in maglia metallica di pietre colorate; paillettes giganti in plastica trasparente e plexiglass come decorazioni futuriste; tubini e top con pietre riciclate e vintage.

Novità della presentazione una selezione di pezzi unici come un tubino in maglia metallica oro che saranno venduti all'asta, corredati da certificato di identità digitale NFT (Non Fungible Tokens). (ANSA).