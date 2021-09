Simonetta Ravizza, l'ispirazione viene dalla natura

(ANSA) - MILANO, 22 SET - E' il cactus, che campeggia ricamato o dipinto sul retro dei bomber e delle camicie militari, il protagonista della collezione Simonetta Ravizza per la prossima estate, ispirata alla natura.

In un costante mix tra casual e sofisticato, le giacche militari vintage hanno ricami fatti a mano, la camicia stampata animalier si porta con mini shorts realizzati in pelliccia. Il gioco dei contrasti passa anche dai colori, con toni decisi del fucsia, del bluette e del verde smeraldo che si alternano ai bianchi e al verde militare, mentre i tessuti jacquard in seta bianca sono tinti con la tecnica del tie and dye. (ANSA).