Scontro di barche:chiesto giudizio belga

(ANSA) - COMO, 22 SET - Il pm di Como Antonia Pavan ha chiesto il giudizio immediato per Clea Celia Wuttke, la ventenne turista belga che il 25 giugno scorso a Lenno (Como), alla guida del motoscafo del patrigno, ha travolto l'imbarcazione di due studenti comaschi provocando la morte di Luca Fusi, 22 anni di Guanzate. Lo riportano il Corriere della Sera, la Provincia di Como e Il Giorno.

La ragazza è rimasta per due mesi agli arresti domiciliari, poi è tornata in libertà con alcune restrizioni. Il suo legale ha manifestato l'intenzione di chiedere il patteggiamento della pena per omicidio colposo. Secondo la ricostruzione del pm, basata sulla consulenza chiesta dalla Procura, il motoscafo condotto dalla giovane, con a bordo altri dieci ragazzi, era lanciato sul lago ad alta velocità, con la musica ad alto volume e con la prua alzata per via della velocità così da impedire la visuale, il tutto in una zona, davanti a Villa Balbianello, dov'erano presenti molte altre barche. (ANSA).