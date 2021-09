Moda: Calcaterra tra abiti grembiule e camicie couture

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Nasce da un'ombra riflessa su un muro bianco l'ispirazione della collezione Calcaterra per la prossima estate, presentata in digitale a Milano Moda Donna.

In passerella capi fluidi e lineari, maxi blazer ricamati, camicie maschili in chiave couture, abiti grembiule che scoprono totalmente la schiena da indossare con pantaloni dal taglio maschile. (ANSA).