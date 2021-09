(ANSA) - MILANO, 22 SET - YARI BRUGNONI - NOT JUST ANALYTICS - INSTAGRAM COME NON TE LO HANNO MAI RACCONTATO" (SPERLING & KUPFER (PP. 320, 18,90 EURO).

Se un profilo Instagram ha una community, ovvero un gruppo di seguaci attivi e costantemente coinvolti, i suoi contenuti otterranno mediamente tra il 55% e l'85% di visibilità in più rispetto ad un profilo con molti follower, ma poco interattivi.

E' quanto emerge da un'indagine effettuata su oltre 50.000 profili business, ovvero utilizzati professionalmente sul social network, dal sito di analisi notjustanalyitics.com in occasione dell'uscita in libreria dell'omonimo manuale "Not Just Analytics - Instagram come non te lo hanno mai raccontato", edito da Sperling & Kupfer (pp. 320, 18,90 euro).

"La presenza di una community - spiega Yari Brugnoni, l'autore e fondatore del sito - è l'unico modo per liberarsi dalle logiche dell'algoritmo di Instagram, che è stato più volte modificato negli ultimi due anni, stravolgendo le dinamiche che davano visibilità ad un post o ad una storia. Esiste un solo modo per cavalcare l'algoritmo e dare molta visibilità organica ai contenuti prodotti senza lasciare in mano al social network il destino di un profilo: la creazione di una cerchia di utenti che produca costantemente interazioni e con la quale si instauri un vero e proprio rapporto basato sulla fiducia".

Instagram - viene sostenuto - decide infatti a quali contenuti dare maggiore visibilità in base alle interazioni visibili, ovvero i like, condivisioni e commenti e a quelle invisibili, quali i salvataggi e il tempo di permanenza. Su un social network con oltre un miliardo di profili, spiccano quelli con una forte identità, coerenza comunicativa, capacità di intrattenere, creatività e costanza nella produzione di contenuti condivisibili, utili e rilevanti per il pubblico di riferimento. (ANSA).