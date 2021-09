Giada, omaggio al mare

(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Le onde con il loro movimento costante detergono, purificano, rimuovono e rigenerano dai cambiamenti. L'acqua è una fonte di energia vitale. La collezione è un tributo alla vita e al gradito cambiamento inteso come opportunità": così Gabriele Colangelo parla della proposta firmata per Giada, in passerella oggi a Milano.

Un omaggio al potere terapeutico dell'acqua, con le superfici delle conchiglie che ispirano i motivi ondulati stampati su abiti in georgette di seta, mentre i riflessi argentati della luna sull'acqua si traducono in materiali luminosi per abiti a sottoveste tagliati in sbieco, tuniche allungate e a pieghe sottili. (ANSA).