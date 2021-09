Elezioni a Milano: arrivano big di centro destra. Sala, sto fra la gente

Sabato Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni in piazza Duomo, domenica Forza Italia con i vertici del partito a Palazzo delle Stelline, lunedì il segretario della Lega Matteo Salvini in periferia, zona Niguarda: ci saranno tutti, anche se separati, i big del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale di Luca Bernardo, il candidato sindaco della coalizione a Milano, che assicura che si sta lavorando per un evento finale tutti insieme. Ed è fiducioso di arrivare al ballottaggio.

"Se Sala avesse fatto tutto quello che ha promesso, stravincerebbe al primo turno, come fece Albertini.

Evidentemente se arriviamo al ballottaggio, che ci sarà, e anche a sinistra ci sono contestazioni - ha commentato Salvini - è perché se uno si rilegge il programma di Sala di cinque anni fa e lo confronta con quanto ha realizzato c'è da mettersi le mani nei capelli".

Il riferimento è alle contestazioni sulla costruzione del nuovo stadio e sul futuro di San Siro, mentre il problema interno per Bernardo, dopo aver assicurato che pace è fatta con i partiti che non avevano ancora versato il contributo alla campagna, è stato l'apertura del candidato del centrodestra a Torino Paolo Damilano a Sala. Apertura per cui da Maurizio Lupi è arrivato a tutti un invito alla compattezza. Bernardo ha inoltre aperto alla possibilità di avere un assessore no vax in Giunta: "Non lo escludo ma sicuramente gli consiglierei di vaccinarsi, come medico", ha detto Non ci sarà nessun comizio di chiusura invece per il sindaco uscente, e candidato del centrosinistra, Giuseppe Sala, che continuerà la sua serie di incontri per la città e ha preferito una campagna senza troppi 'ospiti' esterni.

"Io sto continuando ad andare in giro per i municipi, incontrando associazioni. In questi giorni mi sto dedicando al mondo del lavoro" ha spiegato Sala.

Per ora non ci sono stati faccia a faccia fra i due, solo scintille a distanza ieri dopo che Bernardo ha definito 'pistola' gli elettori del sindaco uscente. Ma l'incontro fra tutti e 13 i candidati è in programma per venerdì nella sede di Confcommercio.