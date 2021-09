Brignano riprende tour da Milano e raddoppia repliche

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Enrico Brignano torna in palcoscenico con "Un'ora sola vi vorrei", spettacolo che sfida e rincorre il tempo e che apre al Tam, Teatro Arcimboldi di Milano, dove sarà dal 23 al 28 settembre, la sua lunga tournée.

A spasso nel suo passato, tra ricordi e la nuova vita post pandemia, Brignano ride e si commuove provando a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo in un'ora e mezza di show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Il calendario delle prime due tappe autunnali dello show agli Arcimboldi e al Teatro Brancaccio di Roma è stato riprogrammato: Brignano si esibirà nella formula del doppio spettacolo (pomeridiano e serale) unica soluzione per poter assicurare al pubblico, si legge in un comunicato, "di assistere alla replica che attendono da tempo, facendolo in totale sicurezza e nel rispetto delle normative attuali in merito alle capienze dei teatri".

Per ottenere un nuovo segnaposto per lo show desiderato, sarà possibile registrare il proprio biglietto, di cui si è già in possesso, sul sito del servizio Clappit e procedere così con la scelta tra lo spettacolo pomeridiano o serale della data di riferimento. Tale procedura di ri-assegnazione posti deve essere richiesta per tutti i biglietti. "Ci scusiamo per questo piccolo inconveniente - spiegano gli organizzatori - ma è l'unico modo che abbiamo per rispettare il patto stretto con il pubblico che con fiducia ha acquistato il biglietto.

Su Clappit per ora, sarà possibile registrare il proprio biglietto solo per la data di Milano, mentre per la data di Roma sarà possibile da mercoledì 22 settembre". (ANSA).