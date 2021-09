Bikkembergs, capsule ispirata alla street art

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Il collettivo di street art Art of Sool ha collaborato con il marchio Bikkembergs a una capsule: si è impadronito dei codici del brand - il calcio, il colore, la sensualità - e li ha trasformati in un graffito, diventato il protagonista della capsule, che è anche la prima iniziativa di Bikkembergs incentrata sull'impegno sostenibile, con materiali green non solo nella realizzazione dei capi, ma anche per etichette e tag. Lee Wood, direttore creativo di Bikkembergs, e Art of Sool hanno sviluppato una felpa e una T-shirt genderless in cotone organico, presentate il 22 settembre e subito messe in vendita online, in edizione limitata. (ANSA).