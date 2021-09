Trovati 450 kg hashish in un box in Brianza, valore 3 milioni

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Due pregiudicati, uno dei quali condannato in passato per omicidio, sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Milano per il possesso di 450 chili di hashish (per un valore di circa 3 milioni di euro) che nascondevano in un box a Vimercate (Monza e Brianza).

A seguito di una segnalazione gli investigatori della Narcotici, diretti da Domenico Balsamo, ieri si sono appostati davanti a un palazzo in via Montalino e lì hanno notato l'arrivo di un furgone che è risultato noleggiato. Le descrizioni raccolte dalle fonti confidenziali combaciavano con i due uomini usciti dalla vettura. Giuliano Cappellano, 54enne arrestato per un omicidio commesso nel 1988 a Cesano Boscone (Milano), è stato bloccato mentre era ancora seduto nel mezzo, nel quale i poliziotti hanno trovato 10 chili di hashish. Vincenzo Mori, 50enne con precedenti per droga e reati contro la persona, ha tentato la fuga all'interno del palazzo e si è nascosto nell'appartamento di una condomina che stava uscendo da casa in quel momento. Dopo mezz'ora di trattativa e l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta, Mori si è arreso.

Nell'abitazione è stato ritrovato un mazzo di chiavi che Mori ha provato a nascondere e che poi è risultato essere necessario per l'apertura di un box poco distante. All'interno c'erano altri 440 chili di hashish divisi in scatoloni e panetti. L'alta qualità della sostanza induce a ritenere che il valore si aggiri attorno ai 3 milioni di euro. Inoltre, nel box, è stata trovata la stessa quantità di scatoloni già aperti e svuotati. L'ipotesi della Mobile è che in quel deposito potesse esserci il doppio dell'hashish sequestrato. (ANSA).