Scambio di accuse Sala-Bernardo sugli elettori 'pistola'

Gli elettori di Giuseppe Sala? Sono dei "pistola", così li ha definiti in una lettera al quotidiano 'La Verità' il suo avversario di centrodestra Luca Bernardo. E tanto è bastato per infiammare la polemica negli ultimi giorni di campagna elettorale.

"Finché insulta me lasciamo anche andare ma insultare centinaia e migliaia di milanesi che hanno votato per me e io mi auguro voteranno per me, questo non ci sta" ha commentato Sala. "Dottor Bernardo io capisco che la campagna elettorale non sta andando come nelle sue aspettative - ha aggiunto - ma a questi livelli di volgarità non si può scendere. Con questo la chiudo e torno a fare il mio lavoro da sindaco che ho tanto da fare".

"Mi hai dato del volgare perché ho usato il termine pistola? Bene, volgare vuol dire volgo, popolare . Ebbene sì, io sono uomo del popolo, quel popolo che tu non hai mai visto, con cui non ti sei mai confrontato" gli ha replicato Bernardo dando a Sala del "nervosetto". "Che impari a girare, a guardare e soprattutto si metta una mano sul cuore e si vergogni lui e si vergognino i radical chic - ha concluso -che abitano nella zona centrale, in zona uno, che stanno solo nel salotto e non pensano che ci sono persone che stanno male".