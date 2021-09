Philip Morris accelera investimenti per un futuro senza fumo

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Philip Morris accelera sui prodotti senza fumo con nuovi investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione puntando generare entro il 2025 oltre il 50% dei ricavi da prodotti senza combustione, convertendo 40 milioni dei propri fumatori adulti. "Una sfida senza precedenti che ha il suo centro propulsivo proprio in Italia", a cui sono destinati "gran parte" dei 2,4 miliardi di investimenti previsti a livello globale da qui al 2023, ha affermato il presidente e a.d. di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, in occasione del lancio a Milano della sigaretta elettronica Veev. Hannappel ha sottolineato l'importanza dello stabilimento produttivo di Crespellano (Bologna) dove tra poco più di un mese verrà inaugurato il nuovo centro servizi per l'innovazione e per l'R&S, che farà convergere sul territorio 260 posti di lavoro complessivi. Nel 2020 Philip Morris ha dedicato oltre il 99% dei propri investimenti in ricerca e sviluppo ai prodotti senza combustione e negli ultimi 15 anni ha investito più di 8 miliardi di dollari. "Oggi il 30% delle vendite complessive di Pmi è smoke-free, contro il 23% dell'anno scorso - afferma il Chief consumer officer, Stefano Volpetti -. Stiamo facendo passi da gigante verso il raggiungimento del target del 50% al 2025".

Il paese più all'avanguardia è il Giappone dove "il 60% delle vendite riguarda prodotti smoke free". Ma anche l'Italia è in buona posizione, in quanto, è "tra i primi cinque paesi al mondo" con 1,5 milioni di fumatori adulti che hanno abbandonato le sigarette per prodotti senza combustione (ANSA).