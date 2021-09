Moda: Pau dai Negrita all'arte fino a capsule per Pignatelli

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Non è solo il frontman dei Negrita, ma anche un artista, e le sue opere oggi sono diventate l'ispirazione per una capsule collection per Carlo Pignatelli, presentata a Milano. Pau ha messo al centro di Santa Suerte e Santa Suerte #2 una moderna dea bendata, la cui immagine è diventata la tela di Pignatelli.

"L'intesa seguita alla prima collaborazione con Pau, avvenuta in occasione della partecipazione dei Negrita a Sanremo, ci ha portati a lavorare insieme a un progetto in cui la dimensione artistica fosse centrale e si aprisse a nuove, inedite sperimentazioni - ha dichiarato Francesco Pignatelli, direttore artistico della maison - Il talento visionario di Pau unito al nostro savoir faire interpretativo hanno dato vita a una capsule unica nel suo genere".

Giacche, maglie e t-shirt sono state la tela su cui la maison ha lavorato con cristalli e lurex, mentre una giacca è stata dipinta direttamente da Pau. (ANSA).