Teatro: a Triennale Milano stagione 2021 è 'Sguardo sul mondo'

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Si intitola 'Lo sguardo sul mondo' la stagione teatrale 2021 della Triennale di Milano, che prenderà il via il 6 ottobre e fino al 16 dicembre. Si tratta della prima stagione che vede Romeo Castellucci, uno dei più importanti artisti contemporanei, 'grand invité' con una collaborazione che continuerà fino al 2024. Da ottobre a dicembre oltre allo spettacolo 'Bros', alla proiezione del trittico della 'Divina Commedia' e a un progetto inedito dedicato alla città di Milano, Castellucci sarà impegnato nel percorso formativo 'Nascondere'.

"È una stagione teatrale importante che rilette su temi del presente, come la violenza, il libero arbitrio. - ha commentato Umberto Angelini che dirige la stagione teatrale della Triennale - E' un momento in cui ci auguriamo che ci possa essere una continuativa uscita dalla pandemia e riflettiamo su quale tipo di teatro possiamo immaginare".

Protagonisti della stagione della Triennale saranno anche Pascal Rambert con '3 annonciations' (12 e 13 ottobre in prima nazionale), Valter Malosti/Anna Della Rosa con 'Cleopatras' (dal 15 al 17 ottobre), Romeo Castellucci con la prima italiana di 'Bros' (dall'11 al 14 novembre), Motus con l'attesissimo debutto milanese di 'Tutto Brucia', in programma dal 4 al 6 novembre.

Il palinsesto sarà come sempre multidisciplinare con danza, musica e performance. "Di fatto sta riprendendo pienamente l'attività dei teatri milanesi. - ha aggiunto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno - Questa stagione mi sembra ricca e il titolo ricalca la missione che la Triennale si è data, cioè di offrire alla città uno sguardo che si apre sul mondo". (ANSA).