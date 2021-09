Nel Duomo di Milano concerto per 9 organi

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Ci saranno Martin Baker, organista della cattedrale di Westminster di Londra, Hansjörg Albrecht direttore artistico del Bachchor di Monaco e Juan de la Rubia della Sagrada Familia di Barcellona nel cast internazionale di solisti che parteciperanno il 30 settembre alle 20:30 al concerto, organizzato nel Duomo di Milano, La Révolte des Orgues. A dare il nome all'appuntamento è infatti il brano che concluderà l'esibizione (gratuita ma con obbligo di prenotazione e green pass), la composizione La Révolte des Orgues per nove organisti, percussioni e direttore firmato da Jean Guillou nel 2007. Per eseguirlo è stata necessaria l'installazione di uno strumento d'avanguardia: un organo a canne modulare portabile, con cinque consolle (tastiere) che andranno ad aggiungersi alle quattro dell'organo a canne del Duomo di Milano, che è in fase di restauro dal 2019 grazie al contributo di piccoli donatori e gruppi come il main sponsor Intesa Sanpaolo, Fondazione Bracco e Zucchetti. Il programma del concerto, sotto la direzione di Johannes Skudlik, prevede la partecipazione anche dell'organista del Duomo Emanuele Carlo Vianelli, del percussionista Christian Benning, di Giulio e Roberto Bonetto, di Omar Caputi del Santuario di Santa Rita a Torino e i concertisti Martin Kovarik, Marco Lo Muscio e Paolo Oreni. Le musiche spazieranno tra opere conosciute e riadattate per l'occasione di Johann Sebastian Bach, che aprirà con la Fuga alla Gigue in sol Maggiore, interpretata soltanto da Vianelli, al Bolero sur un thème de Charles Racquet di Pierre Cochereau al Concerto per 4 clavicembali e orchestra nella versione per 5 organi e la Toccata e Fuga re minore di Bach. (ANSA).