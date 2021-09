Milano, 1.300 famiglie pronte a ospitare donne afghane

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Sono più di 1.300 le famiglie che da fine agosto hanno dato la disponibilità ad ospitare per tre mesi donne fuggite dall'Afghanistan aderendo alla campagna #unastanzaperunadonnaafghana lanciata dalla cooperativa sociale Il Melograno di Segrate (Milano) .

Le disponibilità raccolte, spiegano dalla Onlus, vengono in gran parte da Milano e dall'area metropolitana, dalla Lombardia ma anche da molte altre città d'Italia. Ora l'impegno è per trovare sbocco a tutte le offerte di ospitalità, "in rete con altre realtà del privato sociale del mondo cooperativo (l'iniziativa è già sostenuta da LegaCoop, Confcooperative ma anche da Touring Club Italiano)". Come raccomandato dall'ANCI, la disponibilità "deve essere inserita - aggiungono dal Melograno - in un percorso professionale che sia di assoluta garanzia e deve fare perno e rimanere saldamente in connessione con i progetti degli Enti locali già avviati e che saranno avviati nelle prossime settimane, quando è probabile che aumenteranno le persone, donne in particolare, che decideranno di fuggire in qualche modo dall'Afghanistan". (ANSA).