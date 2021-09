Inter: risentimento muscolare per Vidal

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Simone Inzaghi perde Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno dell'Inter, che aveva saltato la sfida di sabato contro il Bologna, non sarà disponibile per la gara di domani contro la Fiorentina: gli accertamenti strumentali svolti questa mattina da Vidal hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra.

"Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni", ha spiegato il club nerazzurro in una nota. (ANSA).