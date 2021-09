Birra ingrediente ripresa tra nuovi stili di vita e di consumo

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La birra è un ingrediente fondamentale per la ripresa post pandemia secondo i professionisti del settore dell'Ho.Re.Ca e per molti (61%) è stata la bevanda più consumata nei mesi delle riaperture, superando vino e caffè. Per questo il secondo appuntamento con 'Evoluzione del Food&Beverage in Italia', il progetto formativo di Università della Birra, promossa da Heineken Italia, in collaborazione con la Liuc Business School presso l'Università Cattaneo, ha tracciato per i professionisti del settore un quadro della nuova normalità fuoricasa e delle abitudini di consumo. L'incontro è stato guidato da Chiara Mauri, direttore della Scuola di Economia e Management della Liuc, Università Cattaneo e docente della Liuc Business School, e con l'intervento di Alfredo Pratolongo, direttore Comunicazione e Affari Istituzionali Heineken Italia. "Oltre alla soddisfazione dei bisogni individuali il comportamento delle persone sembra determinato da uno sguardo più ampio, che coinvolge la dimensione ambientale e sociale. Nel workshop abbiamo cercato di mettere a fuoco questi elementi e di calarli nelle iniziative degli operatori", ha osservato Mauri. Il ciclo di webinar, in tutto saranno cinque, proseguirà con il terzo appuntamento 'I trend in atto nella distribuzione di cibo e bevande'. Si parlerà poi di tecniche lean e tecnologie 4.0 al servizio della customer experience e della competitività aziendale in 'Snelli e agili: le due vie per rilanciare il business', mentre chiuderà il ciclo l'incontro 'L'impatto del digitale nel modello di vendita: da venditore a consulente del cliente'. "Tra conferme di abitudini pre Covid e novità di una socialità ridisegnata dalle restrizioni anti-contagio, la birra si afferma come uno dei principali pilastri attorno a cui stiamo ricostruendo il cosiddetto new normal", ha affermato Alfredo Pratolongo. (ANSA).