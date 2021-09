Achille Lauro debutta al Mudec, al museo la sua Wunderkammer

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Dal 22 settembre al 10 ottobre resterà in mostra al Mudec, il museo delle Culture di Milano, l'esposizione 'La camera delle meraviglie di Achille Lauro', una Wunderkammer con i suoi abiti sanremesi firmati Gucci, ma anche un allestimento che mostra il backstage attraverso foto, strumenti e persino tazzine di caffè sporche di rossetto.

Lo svelamento della mostra sarà il clou e il termine dell'evento speciale Achille 'Idol is present. Photo Book experience' che inizierà il 22 alle 16:30 con il firmacopie del libro fotografico "Achille Lauro" edito da 24 ORE Cultura, con una sua performance (prenotazione obbligatoria).

Alle 19:30 sarà la volta di un talk in streaming per poi concludere appunto con l'apertura della Wunderkammer del cantautore. (ANSA).