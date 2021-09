Umberto Bossi festeggia 80 anni, 'grazie a tutti'

(ANSA) - BERGAMO, 19 SET - "Grazie, grazie a tutti per gli auguri". Questo il sintetico messaggio che Umberto Bossi nel giorno del suo 80mo compleanno ha detto al telefono, collegato con Cisano Bergamasco (Bergamo) dove l'associazione culturale fondata da Roberto Castelli ha organizzato un breve incontro per fargli gli auguri.

Presenti all'incontro alcuni esponenti locali della Lega e, oltre a Castelli, anche i parlamentari Roberto Calderoli e Fabrizio Cecchetti, oltre ai sindaci di Pontida e Cisano. Si sono susseguiti alcuni interventi e poi c'è stata la brevissima telefonata di Umberto Bossi che appunto ha ringraziato tutti i presenti per gli auguri in maniera molto sintetica. (ANSA).