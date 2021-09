Maltempo: violento temporale nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 19 SET - Oggi pomeriggio un violento temporale ha investito la zona del Pavese, in particolare il comune di Marzano (Pavia) .

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pavia è intervenuta in seguito a diverse richieste di soccorso per alberi caduti sulla sede stradale, tetti danneggiati dal vento e tegole che hanno colpito diverse vetture . Gli interventi sono proseguiti sino alla serata. (ANSA).